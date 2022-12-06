Kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 12. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (24) yönetimindeki 42 ABB 705 plakalı otomobil, seyir halindeyken Sarıköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atarak karşı şeride geçen otomobil yol kenarına devrilerek ters döndü. Çevredeki vatandaşların 12 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Tedavisi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunması üzerine Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Ali Rıza Önses

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