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Kontrolden çıkan otomobil dinlenme tesisi tabelasına çarptı

Kontrolden çıkan otomobil dinlenme tesisi tabelasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil dinlenme tesisi tabelasına çarptı

Bolu’da seyir halindeyken kontrolden çıkaran, yol kenarındaki dinlenme tesisinin tabelasına çarparak savrulan otomobilin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil dinlenme tesisi tabelasına çarptı - Tıkla İzle

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeniçağa ilçesi Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan Ramazan Çubukcu yönetimindeki 35 AL 3843 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabelayı deviren otomobil, dinlenme tesisinin park alanına kadar savrulduktan sonra durabildi. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan eşiyle 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza, olay yerinin gerçekleştiği dinlenme tesisinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya hızla çarparak savrulması ve kazayı görenlerin yardıma koşması yer alıyor.

Faruk Çidem

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