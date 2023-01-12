Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

Kaza, Karadenizliler Mahallesi Altıncıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A idaresindeki 41 LB 867 plakalı Fiat marka otomobil, dönüş yaptığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cihan Atik

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