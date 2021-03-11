Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu

Kaza, Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Bekyeri Caddesi'nde seyir halinde olan 06 EYS 28 plakalı araç, rampadan çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bir evin bahçesine uçarak takla attı. Sürücü Bahadır Ö. (41) kazayı yara almadan atlatırken, eşi Seher Ö. ve kızı Elif Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Seher Ö. ve Elif Ö. kazanın şokunu yaşarken, ekipler yardımıyla ambulans ile evlerine götürüldü. Yağış sonrası kayganlaşan yolda savrulan araç yol kenarındaki briketleri de kırdığı ve takla atan aracın camlarının da patladığı görüldü. Sürücü Bahadır Ö. kaza anını polis ekiplerine anlatırken, trafik ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen çekici yardımıyla bahçeden kaldırıldı.

İsmail Yasin Akçın