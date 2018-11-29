Kontrolden çıkan otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 karayolu Halıdere Körfez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fehmi Elvan idaresindeki 34 NH 8474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarparak yolun karşı şeridine geçerek Serkan Ç. yönetimindeki 41 J 3257 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, halk otobüsündeki 4 kişi de hafif yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fehmi Elvan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine, halk otobüsündeki yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elvan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elvan'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir bölümü trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.