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Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı: 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı: 5 yaralı

Kastamonu’da Plevne Caddesi üzerinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak savruldu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Plevne Caddesi üzerinde G.K. idaresindeki 37 BK 239 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta sürücü G.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ç., E.Y., B.T. ve A.Ç.Y. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, Kastamonu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından tekrar araç trafiğine açılabildi.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

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