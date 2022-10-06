Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki kadına çarptı

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına eylül ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin 3 farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. KGYS'ye yansıyan görüntülerde, Serdivan ilçesinde yağış sebebiyle kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda bulunan kadına çarpması ve metrelerce sürüklemesi yer aldı.

Orkun Kaya

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