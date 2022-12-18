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Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 1 ölü
Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 1 ölü

 Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 1 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Beycuma yol ayrımı mevkiinde yaşandı. Recai Kalaycı (58) idaresindeki 67 EK 527 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıktı. Otomobil önce yol kenarındaki duvara çarptı ardından da su kanalına devrildi.

Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

Onur Altındağ
 

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