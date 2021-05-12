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Kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı

Kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Bolvadin-Çay karayolu Çobanlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çay istikametinden Bolvadin yönüne seyir halinde olan Batuhan Ç., idaresindeki 55 ADD 88 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çobanlar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman T.'nin kullandığı 06 BDA 845 ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ACL 902 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ekipleri sevk edilirken, 3 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Onur Dal
 

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