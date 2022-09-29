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Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde kontrolden çıkan otomobil metrelerce yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza Batman'ın Kozluk ilçesinde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Kozluk'tan Siirt istikametine giden Mehmet Said G. yönetimindeki 25 AT 540 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç demir bariyerleri aşarak 25 metre yüksekliğindeki Pisyar Köprüsünden uçtu.

Emrullah Işık

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