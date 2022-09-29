Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza Batman'ın Kozluk ilçesinde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Kozluk'tan Siirt istikametine giden Mehmet Said G. yönetimindeki 25 AT 540 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç demir bariyerleri aşarak 25 metre yüksekliğindeki Pisyar Köprüsünden uçtu.

Emrullah Işık

İLGİLİ HABER Hortum sonrası fabrikanın panelleri uçtu

İLGİLİ HABER Otomobil köprüden demiryoluna uçtu: 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.