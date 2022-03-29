İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kütüklerin istiflendiği alana uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-130 Karayolu Yalova istikameti Sepetlipınar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 06 BDM 485 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi toprak zemine uçtu.

Çarpmanın etkisiyle aracın içinde yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Atik - Hamza Emin Usta
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.