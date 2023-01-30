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Kontrolden çıkan otomobil metro inşaatına uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil metro inşaatına uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil metro inşaatına uçtu: 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, inşaat halindeki metro güzergahına düştü. Yaklaşık 3 metrelik çukura düşen otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil metro inşaatına uçtu: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 AOD 555 plakalı otomobil sürücüsü Semih Ünal, Sanayi Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken otomobilinin kontrolünü kaybetti. Metro inşaatının bulunduğu bariyeri aşan otomobil yaklaşık 3 metrelik çukura düştü. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, Ünal?ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Burak Öztürk
 

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