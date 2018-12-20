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Kontrolden çıkan otomobil önce ağacı devirdi sonra takla attı

Kontrolden çıkan otomobil önce ağacı devirdi sonra takla attı
Kontrolden çıkan otomobil önce ağacı devirdi sonra takla attı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak önce yol kenarındaki bir ağacı devirdi ardından takla attı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 1925 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AAJ 098 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjdeki ağacı deviren otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay erine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan 2'si çocuk 3 yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ali İbileme

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