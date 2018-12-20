Kontrolden çıkan otomobil önce ağacı devirdi sonra takla attı

Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 1925 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AAJ 098 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjdeki ağacı deviren otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay erine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan 2'si çocuk 3 yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İbileme