Kontrolden çıkan otomobil önce araca, sonra duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi D100 karayolu Anibal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Burak G. idaresindeki 34 VR 3033 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden Ayhan B. yönetimindeki 24 AC 6092 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed Burak G. yönetimindeki otomobil, yol üzerinde bulunan köprünün duvarına çarparak durabildi. Kazada Muhammed Burak G. ve aynı otomobilde bulunan Burcu Baştaş (18) araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, diğer araçta bulunan vatandaşlar kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Burcu Baştaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammed Burak G.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Baştaş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza sebebiyle karayolunda oluşan yoğunluk araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk