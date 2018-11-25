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Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak otobüs durağına çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı Mahallesi Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 SF 6414 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Tolga K. ve Esra E. yaralandı. 

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.  

Cihan Atik 

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