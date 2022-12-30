Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarparak durabildi

Kaza, kent merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., idaresindeki 06 DE 8773 plakalı otomobil bulvarda ilerlediği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan yol kenarında bulunan 2 otomobil ve bir kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisi ile yerlerinden hareket eden araçlardan ikisi kaldırıma çıktı. Çöp tenekesinin de kaldırıma devrildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayda ciddi miktarda maddi meydana geldi.

Gökten Ceylan

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