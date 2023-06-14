Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca böyle çarptı

Edinilen bilgilere göre olay Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen otomobil önündeki aracın dönmek için yavaşlaması ile sağ şeride geçti. Şerit değiştirdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak park halindeki bir başka araca çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanırken o anlar ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Musa Enes Aksakal



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