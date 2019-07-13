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Kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra refüje uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Selçuk Uzunöz idaresindeki BC 646 KR plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje uçtu. Refüjde takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Selda Uzun olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Selçuk Uzunöz ve araç bulunan Yiğit Mustafa, Veyis, Behlül ve Hira Gül Uzun olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Faruk Çidem

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