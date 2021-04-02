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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti 1 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişide hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop'tan Afyon'a gitmekte olan Sami Karaman yönetimindeki 48 UC 233 plakalı otomobil, Taşköprü Çayırcık köyü mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Sami Karaman hafif yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Nazlı Karaman (57) ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 122 acil servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine sevk edilen Nazlı Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Akif Doğan
 

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