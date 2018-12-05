Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, D-750 Karayolu üzerinde gündüz saatlerinde yaşanan kazada, Ankara'dan Bolu istikametinde seyir halinde olan 14 KB 388 plakalı otomobil, Kızılcahamam mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak şarampole girdi. Ağır hasar alan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazazedelerin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, şahısları daha sonra ambulanslarla Kızılcahamam Devlet Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.,