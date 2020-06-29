Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, Kale ilçesi TOKİ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A., yönetimindeki 20 K 3576 plakalı otomobil ile ilçe merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 3 metrelik şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak ters bir şekilde durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde içerisinde olan sürücü İsmail A. ve Mehmet A., kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazada can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

İbrahim Yenipazarlı