Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 54 ZK 536 plakalı Skoda marka otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırma çarparak takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde, H.K., B.C., S.E.C. ve E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Konuya ilişkin olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Cihan Atik-Cihat Polat



İLGİLİ HABER Hastaneye giderken kaza yaptılar

İLGİLİ HABER Kazada yaralanan doktor yaşam mücadelesini kaybetti