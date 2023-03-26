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Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

Çorum’dan kontrolden çıkan otomobil duvara çarptıktan sonra takla atarken, sürücü ölümden döndü

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, Mimar Sinan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Dede Sokak'ta seyir halinde olan Gülfidan Ş. idaresindeki 19 UC 745 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil Karayolları Müdürlüğü'nün duvarına çarptıktan sonra takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eray Uzun
 

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