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Kontrolden çıkan otomobil vatandaşların servis beklediği durağa daldı

Kontrolden çıkan otomobil vatandaşların servis beklediği durağa daldı
Kontrolden çıkan otomobil vatandaşların servis beklediği durağa daldı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, onlarca vatandaşı servis beklediği durağa daldı. Onlarca işçi faciadan kıl payı kurtulurken, bir kadın ayağından yaralandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil vatandaşların servis beklediği durağa daldı - Tıkla İzle


Kaza, Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi'nde onlarca vatandaşın durakta servis beklediği sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, onlarca vatandaşın servis beklediği otobüs durağına daldı. Otobüs durağına dalan otomobil bir kadına çarparken, durakta bulunan onlarca vatandaş hayretler içerisinde faciayı ucuz atlattı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadına etraftakiler yardıma koştu. Yaralanan kadın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının ayağında beş yerden kırık olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.  

Erkan Kuru

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