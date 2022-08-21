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Kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yat yatması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki 54 H 4894 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı.

Meydana gelen kazada, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan İ.M. ve A.M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Ali Yıldırım

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