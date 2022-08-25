Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Yazlamazlı Köyü Çiftlik Mahallesi civarında geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 80 GV 127 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan zeytin bahçesine uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan H.K. isimli şahıs yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merden İslah

İLGİLİ HABER Taş ocağı çalışanlarını taşıyan pikap dereye uçtu: 3 ölü