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Kontrolden çıkan otomobilin banka şubesine girdiği anlar güvenlik kamerasında

Kontrolden çıkan otomobilin banka şubesine girdiği anlar güvenlik kamerasında
Kontrolden çıkan otomobilin banka şubesine girdiği anlar güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan bir otomobil banka şubesinden içeri girdi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan olayda, otomobil bankaya dalmadan önce para yatırmak için şubeye giren genç bir adam ise sadece birkaç saniye ile olayı yara almadan atlattı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., idaresindeki 10 CEK 50 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce kaldırıma çıktı ardından ise bir kamu bankasının şubesinin kapısından içeri girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda otomobil bankaya dalmadan sadece birkaç saniye önce para yatırmak için bankaya giren genç bir adam ise şans eseri olayı yara almadan atlattı.
Olayın ardından büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, banka şubesinde ise tadilat çalışması başlatıldı.

Eyüp Şahin
 

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