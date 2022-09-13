Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Aksu ilçesi Yaşar Sabutay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Sabutay caddesinden Kundu istikametine seyir halinde olan Damla Demirelli (27) idaresindeki 07 ASV 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil takla atarak ağaçlık alana devrildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Damla Demirelli ağır yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Damla Demirelli hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze ise olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almaya anne Arzu Demirelli ve yakınları geldi. Kızının cenazesini teslim alan anne, gözyaşlarını tutamayarak güçlükle ayakta durdu. Cenazenin Kurşunlu mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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