İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan servis minibüsü refüje çıktı: 8 yaralı

Kontrolden çıkan servis minibüsü refüje çıktı: 8 yaralı
Kontrolden çıkan servis minibüsü refüje çıktı: 8 yaralı

Çorum’da, bir servis minibüsünün kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Küçük Sanayi sitesi Yaydiğin yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit G. (38) yönetimindeki 19 ACC 346 plakalı servis minibüsü, buzlanma sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Kazada, araç sürücüsü Ümit G.(38) ile araçta bulunan Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde güvenlik olarak görev yapan Ali K.(26), Saniye D.(26), Recep U.(33), Hüseyin K.(24), Sadık N.(30), Kaan K.(28) ve Çağdaş B.(42) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Tugay Göktürk

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.