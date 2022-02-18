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Kontrolden çıkan tır refüje çarptı: D-650 karayolunda trafik durma noktasına geldi

Kontrolden çıkan tır refüje çarptı: D-650 karayolunda trafik durma noktasına geldi
Kontrolden çıkan tır refüje çarptı: D-650 karayolunda trafik durma noktasına geldi

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan tır, refüje çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken karayolunda trafik durma noktasına geldi.

Kaza, D-650 karayolu Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. idaresindeki 20 ALJ 96 dorse plakalı tır, Karaçam mevkisinde yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabilen tırın sürücüsü yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, tırın çarpmasıyla beton refüjün dağıldığı yolun Bilecik istikametini güvenlik sebebiyle ulaşıma kapattı. İş makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında her istikamette de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Refüjün düzeltilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından kara yolunda ulaşım normal seyrine döndü.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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