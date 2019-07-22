Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı

Kaza, ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Z. yönetimindeki traktör köy çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen traktör sürücüsünün İstilip Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Bilal Arıcı