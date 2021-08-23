Kontrolden çıkan yabancı plakalı otomobil fındık bahçesine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki fındık tarlasına düştü. Fındık toplamak için bahçeye gelenlerin fark ettiği kaza, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisindeki Yalçın Manav ve Ahmet Ç.'yi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Yalçın Manav'ın hayatını kaybettiğini Ahmet Ç.'nin ise ağır yaralandığını belirledi. Kaza sonrasında Ahmet Ç. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken Yalçın Manav'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yalçın Manav ve Ahmet Ç.'nin Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Esra Angün

