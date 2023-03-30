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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Ankara- Yozgat karayolu, Yozgat ili Yerköy ilçesi, 100. Yıl Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sivas'tan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan Ş.Y. sevk ve idaresindeki 58 FK 010 plakalı Huzur Turizme ait yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bahadır Muhlis Gökgül
 

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