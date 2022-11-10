Kontrolden çıkıp takla atan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kaza Orhangazi-Bursa karayolu Marzim tesisleri üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Bursa'dan Orhangazi istikametine doğru giden Muhammet Ç.(20) idaresindeki 77 DY 952 plakalı otomobil Marzim tesisleri önünde kontrolden çıktı. Kaldırıma çarparak takla atan otomobil Marzim tesisleri içindeki park halinde bulunan 16 VG 982 plakalı araç ile 16 RBA 71 plakalı araca çarparak yan durdu.
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