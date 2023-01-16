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Kontrolden çıkıp virajı alamayan otomobil 4 aracı biçti

Kontrolden çıkıp virajı alamayan otomobil 4 aracı biçti
Kontrolden çıkıp virajı alamayan otomobil 4 aracı biçti

 Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle viraja kontrolsüz giren sürücü park halindeki 4 araca çarptı, şoför ve yanındaki kişi otomobili bırakıp kaçtı.

Kontrolden çıkıp virajı alamayan otomobil 4 aracı biçti - Tıkla İzle

Olay, saat 00.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücü, 57 KD 120 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı ve ardından otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma çıktı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yapan otomobil ile çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Berkan Şen
 

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