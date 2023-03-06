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Kontrollü yıkılan minare iş yerinin üzerine böyle düştü

Kontrollü yıkılan minare iş yerinin üzerine böyle düştü
Kontrollü yıkılan minare iş yerinin üzerine böyle düştü

Adana’da depremde zarar gören minareler tek tek kontrollü bir şekilde yıkılırken, bir minare iş yerinin üzerine düşerek zarar verdi.

Kontrollü yıkılan minare iş yerinin üzerine böyle düştü - Tıkla İzle

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremde Adana'da 13 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. Depremde 1474 cami minaresinden 7'si yıkıldı. 150 minare ise hasar gördü. Hasar gören minareler ise kontrollü şekilde tek tek yıkılmaya başladı. Fevzipaşa Mahallesi'nde kontrollü şekilde yıkılan Otogar Camii minaresi ise bir iş yerinin üzerine düşerek hasar verdi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

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