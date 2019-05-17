Kontrolünü kaybeden motosikletli otobüsün altına girdi

Kaza, Şişli Ergenekon Caddesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet halk otobüsünün altına girdi. Motosiklet sürücüsü otobüsün altında sıkıştı.

Otobüs şoförü ve yolcular motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Otobüsü kaldıran vatandaşlar sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Bu sırada olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosikletliyi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Horoz