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Kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

Kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

Zonguldak’ın Kozlu İlçesine bağlı Ilıksu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bariyere çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde akşam Kozlu İlçesi Ilıksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan yaralıyı araç içerisinde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Emre Can Bayram

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