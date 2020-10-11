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Kontrolünü kaybettiği otomobil ile kaldırıma çıkıp havada asılı kaldı

Kontrolünü kaybettiği otomobil ile kaldırıma çıkıp havada asılı kaldı
Kontrolünü kaybettiği otomobil ile kaldırıma çıkıp havada asılı kaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ağustos ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Kameraya yansıyan Diyarbakır'daki ilk kazada süratli olduğu gözüken otomobil, önündeki araca çarpmamak için ani manevra yapıyor. Otomobilin kontrolden çıktığı o anlarda araç burun üstü dikildikten sonra yan yatıyor. İkinci kazada ise yine süratli gelen bir kamyonet önündeki araçla mesafesini ayarlayamayarak arkadan çarpıyor.

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