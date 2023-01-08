Konuşma bahanesiyle istediği telefonu çalıp kaçtı

Olay geçtiğimiz perşembe günü saat 23.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs arama yapma bahanesiyle bir kişinin cep telefonunu istedi. Telefonla konuşuyormuş gibi yapan şahıs, telefon sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak telefonla birlikte hızlıca uzaklaştı. Şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ahmet Emin Şentürk - Onur Hamzaoğlu

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