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Konuşma bahanesiyle istediği telefonu çalıp kaçtı

Konuşma bahanesiyle istediği telefonu çalıp kaçtı
Konuşma bahanesiyle istediği telefonu çalıp kaçtı

Pendik'te bir şahıs, birini arama bahanesiyle bir vatandaşın cep telefonunu aldı, ardından telefonla konuşuyormuş gibi yaparken bir anda kaçtı. Şahsın cep telefonunu alıp kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konuşma bahanesiyle istediği telefonu çalıp kaçtı - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz perşembe günü saat 23.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs arama yapma bahanesiyle bir kişinin cep telefonunu istedi. Telefonla konuşuyormuş gibi yapan şahıs, telefon sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak telefonla birlikte hızlıca uzaklaştı. Şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ahmet Emin Şentürk - Onur Hamzaoğlu

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