Konuşmak için çağırdığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti

Olay, dün akşam Samsun-Sinop Karayolu'nda bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli şahıs, daha önceden aralarında tartışma yaşanan E.A.'yı konuşmak için Samsun-Sinop Karayolu'nda bulunan bir akaryakıt istasyonuna çağırdı. Aralarında sözlü tartışma yaşanması üzere B.D., konuşmak için çağırdığı E.A.'ya önce sopa ile saldırdı. Saldırıya uğrayan E.A., olay yerinden kaçtı. B.D. ise kaçan E.A.'nın peşinden gidip, pompalı tüfekle ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. E.A., olayı yara almadan atlattı.

Ahmet Şükrü Uluçay

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