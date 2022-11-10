İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konuşmak için çağırdığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti

Konuşmak için çağırdığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti
Konuşmak için çağırdığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti

Samsun’un Bafra ilçesinde tartıştığı şahsa pompalı tüfekle ateş açan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam Samsun-Sinop Karayolu'nda bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli şahıs, daha önceden aralarında tartışma yaşanan E.A.'yı konuşmak için Samsun-Sinop Karayolu'nda bulunan bir akaryakıt istasyonuna çağırdı. Aralarında sözlü tartışma yaşanması üzere B.D., konuşmak için çağırdığı E.A.'ya önce sopa ile saldırdı. Saldırıya uğrayan E.A., olay yerinden kaçtı. B.D. ise kaçan E.A.'nın peşinden gidip, pompalı tüfekle ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. E.A., olayı yara almadan atlattı.

Ahmet Şükrü Uluçay

İLGİLİ HABER
Takip ettiği husumetlisinin benzini bitince pompalı tüfekle ateş etti Takip ettiği husumetlisinin benzini bitince pompalı tüfekle ateş etti
İLGİLİ HABER
Arkadaşlarının bulunduğu otomobile defalarca ateş etti Arkadaşlarının bulunduğu otomobile defalarca ateş etti
İLGİLİ HABER
Sokak ortasında cinayet: Defalarca ateş etti Sokak ortasında cinayet: Defalarca ateş etti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.