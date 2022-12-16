Konut fiyatları Ekim ayında yıllık bazda yüzde 188,2 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında artarak 605,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 188,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 56,3 oranında artış gösterdi.

İstanbul'da fiyatlar bir yılda yüzde 204,6 arttı

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,7, 5,3 ve 6,2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 204,6, 194,1 ve 186,4 oranlarında artış gösterdi.

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