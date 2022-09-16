Konut fiyatlarının köpüğünü alacak proje

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ekonomi dünyasında da olumlu karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu projenin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, “Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük konut projesi olması hasebiyle kıymetli buluyorum” dedi.

Özellikle son yıllarda enflasyonist etkiyle beraber 2-3 katına yükseltilen bir konut probleminin olduğunu ifade eden Meserretçioğlu, “Kira fiyatları da buna bağlı olarak artış seyri yaşadı. Dar gelirli vatandaşlar için son derece cazip bir proje olduğunu savunmakla birlikte başvuru sayısının daha ilk günden neredeyse konut sayısıyla eş değer olması, talebin ne kadar fazla olduğu açısından önemlidir. Bu projeyle artan maaliyetlerden neredeyse durma noktasına gelen inşaat sektörü bu projeyle canlanacak ve bir hareket kazanacaktır. Bu tarz projeler gelmeye devam ettikçe konut sektöründe yüzde 10 ila 20 arasında bir fiyat düşüşü olması kaçınılmazdır” dedi.

“Kentsel dönüşüm elzemdir”

Deprem fay hattı kuşağında bulunan ve depremlerle sürekli acı kayıplar verilen Türkiye'de yeni dönüşüm projelerini her zaman desteklediğini de belirten Meserretçioğlu “ İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde depreme dayanıklı konut sayımız maalesef az sayıda bulunuyor. TOKİ başta olmak üzere belediyelerimizin başlattığı kentsel dönüşümler, bu noktada önlem açısından son derece önemlidir” ifadelerine yer verdi.