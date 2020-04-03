İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konut hesabı ve devlet katkısında değişiklik

Konut hesabı ve devlet katkısında değişiklik
Konut hesabı ve devlet katkısında değişiklik

Konut hesabında para biriktirenler için 30 Eylül 2020 tarihine kadar düzenli ödeme yapmama imkanı tanındı.

Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, ödeme planı içinde, katılımcıların düzenli ödeme yapmama hakları; aylık ödeme planını seçmeleri halinde bir dönem içinde en fazla üç defadan altı defaya, üç aylık ödeme planını seçmeleri halinde ise en fazla bir defadan iki defaya çıkarıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle düzenlenen ödeme yapmama hakkı değişikliği, 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.