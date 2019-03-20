Konut kredilerinde faizlerinin düşmesi gayrimenkul satışını hareketlendirdi

Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, 2019 yılı inşaat sektörünün ilk 3 ayını değerlendirdi. 2018 Ocak - Şubat döneminde 192 bin 972 adet olan konut satışının, 2019 Ocak - Şubat ayında 151 bin 387'ye gerilediğini belirten Aydemir, önceki yıla göre yüzde 21,5'luk bir düşüşün olduğunu söyledi. Ancak yabancılara olan satışlarda önceki yıla göre yüzde 92 artışın sevindirdiğini belirten Aydemir, "Bursa 2018 şubat ayında 3 bin 848 adet konut satışı gerçekleştirmişken, 2019 Şubat ayında ise bu sayı 3 bin 19'da kaldı. Ancak Bursa'da yabancıların büyük ilgisinin olduğu şehirlerden bir tanesi olarak Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldı. İlçe bazlı bakıldığın da ise, Nilüfer'de 922, Osmangazi'de 589 ve Yıldırım'da 209 konut satışı gerçekleşti. Ayrıca Bursa'da 2018 şubat ayında satılan 3 bin 848 konutun bin 229 adetinde konut kredisi ile satılırken, 2019 Şubat ayında ipotekli satışı 381 oldu" dedi.

Balıkesir'de 2018 şubat ayında 2 bin 23 adet konut satışının 2019 Şubat ayında bin 673'e gerilediğini ifade eden Aydemir, "Şubat 2019 ilçe bazında baktığımızda Karesi'de 121, Altıeylül'de 133, Bandırma'da 235 ve Edremit'te ise 501 konut satışı gerçekleşti. 2018 yılında ise Karesi'de 154, Altıeylül'de 155, Bandırma'da 357 ve Edremit'te 653 konut satılmıştı. Konut satışlarında Edremit ve Bandırma yüzde 45'ini gerçekleştiren ilçeler oldu" diye konuştu.

Geçtiğimiz ay konut kredi faiz oranlarının 2,10 seviyelerinden Mart ayı ile birlikte 1,28'lere düşmesi sektörde hareketliliğe sebep olduğunu belirten Aydemir, "Bir önceki yıllarda konut kredi faizlerinin sektöre katkısına baktığımızda Şubat 2018'de 27 bin 916 adet Türkiye genelinde kredi kullanılmışken, bu sene Şubat 2019'da 8 bin 890 adet satış gerçekleşmiştir. Faizlerin yüzde 1,20'lerin altına gerilemesi sektöre aylık bazda 15 binin üzerinde ek satışın gerçekleşeceğini göstermektedir. Bunun yanında tüketicilerin sektöre bakışında ise inşaat firmaları hakkında söylentilerden dolayı kaba da veya bitmemiş projelerden daha çok hali hazırda oturulmaya hazır gayrimenkulleri tercih ettiğini görmekteyiz" dedi.

Tapu devri sırasında konut ve iş yeri için tapu harçları yüzde 4'den yüzde 3'e düşürülmüş ve son gün 31 Mart 2019 olarak açıklandığını da hatırlatan Aydemir, "Gayrimenkul alacaklar ay sonuna kadar eline çabuk tutmalı 400 binlik bir dairede ek olarak 4 bin lira ek maliyet artışına sebep olmaktadır. Hükumetin ikinci 100 günlük programında 'Konut Piyasası Takip Sistemi' hayata geçirilecek. Türkiye`de ilk kez üretim ve satış aşamasını da kapsayacak konut stoku çıkarılacak. Konutta arz-talep dengesinin kurulmasını sağlamış olacak. Envanter de inşaat ruhsatı, yapı kullanma belgesi izni alınmış ancak ikamet kaydı bulunmayan gayrimenkullerde yer alacak. Taşınmaz Değerleme Veri bankası kurulacak. Her il ve ilçenin konut ve arsa değeri belirlenecek. Fiyatları etkileyen faktörler dikkate alınarak, gerçek pazar değerleri belirlenmiş olacak" diye konuştu.