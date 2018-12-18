Konut kredisi faizlerinin düşmesine ‘Altın gibi Kampanya' ile destek

Sur Yapı, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın başlattığı konut kredilerine yönelik faiz indiriminden faydalanmak isteyen konut alıcılarını memnun edecek yeni bir kampanya imza atıyor. 15 Ocak tarihine kadar geçerli olan kampanya firmanın İstanbul ve Antalya'daki toplam 16 projesinde yer alan tüm konut, dükkan ve ofisleri kapsıyor. Stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında müşterilere, daha önceki faiz oranlarından oluşan maliyetlerin yansıtılmayarak uygun fiyat seçeneklerinin sunulacağı açıklandı.

120 ay vade, yüzde 0.98 faiz

KONUTDER'in bir süredir yaptığı çağrılara Ziraat Bankası, olumlu yanıt vererek, konut kredisi faizlerini yüzde 1.98'den yüzde 1.78'e çekti. Bankanın müşterisi olan Sur Yapı da vade maliyetinin yüzde 0.80'i karşılayarak, yeni kampanyasından faydalanmak isteyen alıcılara vade oranını yüzde 0.98 olarak yansıtmaya karar verdi. VakıfBank da sürece dâhil oldu. İstanbul ve Antalya'daki Sur Yapı projelerinden ev, dükkan ya da ofis satın alan müşteriler, Ziraat Bankası ve VakıfBank'stan aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanabilecek.

İstanbul projelerinde her 100 bin TL için 30 bin TL indirim

Kampanya kapsamında ara ödemelerini peşin yapacak müşteriler için de indirim imkanı sunuluyor. 12, 24 ve 36'ıncı aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşteriler, peşin ödedikleri her 100 bin TL için 30 bin TL ekstra indirim alacaklar. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 30 indirim imkanı alacaklar.

İstanbul'daki 15 projeye özel fırsatlar

Firmanın İstanbul'daki projelerden konut satın almak isteyenler yüzde 5 peşinat, 3 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, 3 yıl içinde her yıla yüzde 10'luk ara ödemeler ve kalan tutara yüzde 0.98'lik kredi faiz oranı avantajlarından yararlanabilecek. Yapılan açıklamada İstanbul'daki projelerin yanı sıra, firmanın Kepez-Santral bölgesinde hayata geçirdiği Antalya Projesi'nden de cazip ödeme imkânlarıyla konut, ofis ve dükkan satın alınabileceği bildirildi. Mega projeyi tercih edenlerin, yüzde 15 peşinat, 3 yıl için her yıla yüzde 10'luk ara ödemeler, kalan tutara 120 ay vadeli, yüzde 0.98 faiz oranıyla 1.350 TL'den başlayan taksitlerle ödeme seçeneklerinden yararlanılabileceği açıklandı.

“Ekonomimiz için olumlu bir adım”

Başlattıkları kampanya ile hem Türkiye ekonomisine hem de sektöre canlılık getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yönetim kurulu başkanı olduğu KONUTDER'in uzun süredir dile getirdiği, konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına çekilmesi yönündeki talebine Ziraat Bankası ile VakıfBank'ın ardından diğer kamu ve özel sektör bankalarının da olumlu yanıt vermesini beklediklerini vurguladı.

Maliyetler eklenmedi

Konut maliyetlerinin yüzde 40 civarında artmasına rağmen fiyatlara yansıtılmadığını belirten Elmas, “Gayrimenkul sektörü olarak fedakârlığa devam ediyoruz. Uzun uğraşlardan sonra konut alıcısına tarihi bir fırsat daha sunuyoruz. Vatandaşlarımızın ve konut yatırımcılarının bu fırsatlardan yararlanmasını öneriyoruz” dedi.