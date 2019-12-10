Konut mağdurlarının yüzünü güldürecek proje

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde pek çok konutta mağduriyet yaşayan vatandaşların yarım kalan inşaatlarını bitirmek ve parasını ödedikleri evlerini bir an önce teslim etmek amacıyla konutta geri dönüşüm projesi geliştiren iş adamı Medet Anli, bir önceki inşaat firmasından kalan tapular üzerindeki şerhleri kaldırtarak binlerce insanı tapularına kavuşturdu. Medet Anli, sahibi olduğu Hayat Park Gayrimenkul A.Ş inşaat firmasının, konut sektöründe iflas eden 2 adet inşaat projesini satın alarak, evlerini mahkeme şerhi yüzünden satamayan konut mağdurlarına yardım eli uzattı.

Firmanın proje merkezleri arasında yer alan Esenyurt ilçesinde, 86 vatandaşın satın aldıkları konutlar üzerinde şerh olması ve inşaatlarının bitmemesinden dolayı mağdur edildiklerini belirten Medet Anli, kendi inşaat firmasıyla bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasında ortakları ile birlikte çalıştıklarını ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Banka şerhi kaldırılarak mağduriyetler giderildi

Daha önce İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iflas eden inşaat şirketleri nedeniyle mağdur olan vatandaşların evlerindeki banka şerhini kaldırarak vatandaşların mağduriyetlerine son veren Medet Anli, konutta geri dönüşüm projesi ile konut kredileri ile ev sahibi olup kredileri ödeyemedikleri için borç batağına düşen vatandaşlara da faydalı çözümler üretmeye devam ettiklerini aktardı.

Bankalardan konut kredisi kullanarak ev satın alan ancak beklemediği şekilde acil ihtiyaçlar ve masraflar yüzünden konut kredilerini düzenli ödeyemediği için hem satın aldıkları konutlardan olan hem de borç batağına düşen vatandaşlar için konutta geri dönüşüm projesinin oldukça avantajlı olduğunu kaydeden Medet Anli, “Satışını gerçekleştirdiğimiz projelerden daha önce ev satın alanlara, Türkiye'de daha önce eşi benzeri görülmemiş imkânlar sunuyoruz” dedi.

“Konutta geri dönüşüm projesi Türkiye'de ilk kez uygulanıyor”

Medet Anli, inşaat şirketleri tarafından tamamlanan konut projelerinden ev satın alan vatandaşların, hangi durumda olurlarsa olsunlar, satın aldıkları konutun fiyatı üzerine yüzde 15 oranında kâr ekleyerek, koşulsuz şartsız evlerini firmaya geri satabilme imkânına sahip olduklarının altını çizdi. Medet Anli, “Bu sayede, konut kredisi kullanıp kredi taksitlerini nasıl ödeyeceğini kara kara düşünme devri sona eriyor” şeklinde konuştu.

Projeyle birlikte konut satın alırken, acil nakit ihtiyacı duyanlar bu imkanlardan anında yararlanabilecek ve aldıkları konutun taksitlerini ödemede zorluk çekenler de borç batağına düşmeden satın aldıkları evleri zarar etmeden satışa dönüştürebilecek. Türkiye'de konut sektörünü baştan aşağıya değiştireceklerini ifade eden Medet Anli, “Projemizle birlikte konut sektöründeki batık krediler sonlandırılacak” dedi.

“Bu dönem ev almak için uygun”

Ev satın alacak vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Medet Anli, vatandaşların toprak sahibi ile müteahhit arasındaki uyuma dikkat ederek ev almaları, bu sayede tamamlanmayan inşaat projelerinin mağduru olmadan evlerine sahip olabileceklerini söyledi. İçinde bulunduğumuz dönemin ev satın almak için en uygun zaman olduğunu belirten Medet Anli, konut sektöründe batık kredilerin ve tapu şerhi mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için akılcı çözümlerle proje geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşlara güvenilir hizmet sunmak için harekete geçtiklerini aktaran Medet Anli, bugüne kadar gerçekleştirdikleri tüm inşaat projelerinde yeşil alanları korumaya ve doğaya karşı duyarlı olmaya özen gösterdiklerini ifade etti.