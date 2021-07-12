Konut satışlarında pandemi etkisini siliyor

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında konut satışları azalışa geçmişti. Ancak bu yıl aydan aya artış yaşanmaya başladı. Haziran ayında satışlar bir önceki aya göre yüzde 127 arttı. Sektör, konut faizlerinde oluşacak indirimlerle satışların daha da artabileceğini düşünüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2021 yılı Haziran ayı ‘Konut Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 127 artarak 134 bin 731 oldu. Konut satışları bir önceki yılın Haziran ayına göre ise yüzde 29,1 azaldı. Sektör temsilcilerine göre azalışın sebebi ise geçen sene konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına düşürülmesi ve yeni yapılan konutlardaki indirim kampanyaları olarak görülüyor. Emlak sektörü temsilcileri konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına düşürüldüğü takdirde konut satışlarının artabileceğini söylüyor. Konut satışlarına göre en çok konut satılan il ise İstanbul oldu, İstanbul'da da en çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Beylikdüzü olarak göze çarpıyor.

Geçen yıl kamu bankalarının da dahil olduğu kampanyalar sayesinde konut satışlarının arttığına dikkat çeken Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ‘'Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de kamu bankalarının dahil olduğu bir kampanya yapılmıştı. O dönemde tarihi bir satış grafiği yakalanmıştı. Bu dönemde gerek faizlerin yüksek olması gerekse pandemide normalleşme adımlarının yeni yeni atılmaya başlaması, Haziran ayı grafiğinin geçen senenin Haziran ayına göre düşmesine sebep oldu. Genel anlamda Haziran ayında 134 binin üzerinde bir konut satışı gerçekleşti. Burada İstanbul yüzde 19,2 ile en çok satış yapılan il oldu. Rakamsal anlamda da bakıldığı zaman 25 binin üzerinde bir konut satışı gerçekleşti. Bunu 13 bin ile Ankara, 7 bin satış ile de İzmir takip etti. İstanbul'da en çok konut satışı ise Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde gerçekleşti'' dedi.

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların konut sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyen Özelmacıklı, ‘'Pandemi nedeniyle Mayıs ayında dışarıya çıkamadığımız bir dönemden geçtik. Gayrimenkul alınabilmesi için konutu yerinde görmek ve incelemek gerekiyor. Mayıs ayı bu nedenle konut satışlarında verimsiz bir dönem oldu diyebiliriz. Konut satışlarının tekrar hareketlenmesi için faiz oranlarının düşük olması gerekiyor. Burada yüzde 1 seviyesinin direnç olduğunu ve bunun altında yapılacak yeni dönem kampanyaların gayrimenkul satışlarını çok daha büyük faydalar sağlayacağını söyleyebiliriz'' ifadelerini kullandı



Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy

