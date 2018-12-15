Konutta çifte müjde: Krediyle alımlar dibe vurmuştu

Ziraat Bankası faizleri yüzde 1'in altına çekti

Yüksek faizle birlikte ev alma hayali suya düşen tüketiciye müjdeli haber Ziraat Bankasından geldi. Konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çeken Ziraat Bankası, satışların durma noktasına geldiği inşaat sektörüne de umut oldu. Ziraat Bankası, kendisi ile aktif olarak kredili çalışan firmalardan konut satın alacak müşterilerine aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanma imkânı sunacak. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi: Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaların da elini taşın altına koyarak faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacaktır. Bu kapsamda, bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır.

FİRMALARIN MALİ YÜKÜ AZALACAK

Söz konusu kredilerin bir kısmının firmaların bankaya olan ödemeleri için kullanılacağı belirtilerek “Bu durum, bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankamızca kullandırılmış olan kredilerin selahiyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Alınan karar sektör temsilcilerini de sevindirdi. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas “Bu gelişme hem ekonomimizin hem de sektörümüzün canlanması açısından önemli bir adımdır. Bundan sonraki süreçte de, sektör oyuncuları ve bankalar, hep birlikte hareket ederek aradaki maliyet farkını paylaşmalı ve 0,98'i korumalıyız” dedi.

Dar gelirlinin cebine ve isteğine göre ev yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşlar, şehit aileleri, emekli, dul ve yetimler için önemli bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. Yeni sisteme dair ipuçlarını veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “TOKİ ile hem dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlarımıza, emeklilerimize, şehit ailelerimize, dul ve yetimlerimize hitap eden konut projeleri içinde farklı bir yöntem çalışıyoruz. Bugünkü TEFE-TÜFE sisteminin dışında daha farklı bir yöntem. Ön ödemeli bir süreç yürüteceğiz. Talep toplayacağız. Gelen talebe göre belli şehirlerimizde projeler yapacağız. TOKİ'nin şu an belli arsaları var. O arsalarda belli noktalarda projeleri belirleyeceğiz. Bugünden şartlarını da belirleyeceğiz. Bazı vatandaşımız ‘ben 5 yılda öderim' bazısı ‘7', bazısı ‘10 yılda öderim' diyecek. Ona göre teslim sürecinin de içinde olduğu bir sistem olacak” diye konuştu.

İMAR BARIŞI'NDA SÜRE UZATIMI ÖNGÖRÜLMÜYOR

İmar barışı ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, “Şu an için süre uzatımı düşünmüyoruz. 31 Aralık 2018 tarihinde hem başvuru hem ödeme süresi tamamlanacak. Bugüne kadarki başvuru sayısı yaklaşık 9 milyona ulaştı. Gelir olarak da 7 milyar 700 milyon lira gelir söz konusu. Vatandaşlarımız kaçak binalarıyla ilgili devletle barış sürecini kaçırmamalı. Ancak 31 Aralık 2017'den sonrakileri ister afet alanı olsun, ister normal alan olsun, ister mera ne olursa olsun yapı nerelere yapıldıysa biz bunları tespit edip, yıkacağız. Önce yapılan kaçak yapılara ilişkin süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı. Yabancıların gayrimenkul alımında artış yaşandığının da altını çizen Bakan Kurum “Kasım ayında yabancılara 5 bin 236 konut satışı gerçekleştirilmiş. Bu geçen yılın kasım ayına göre yüzde 145'lik bir artış demek. İllere bakıldığında İstanbul ilk sırada ikinci Antalya, üçüncü Bursa. Geçen ay da yüzde 151'lik bir artış vardı. En çok satış Irak vatandaşlarına yapılmış” açıklamasını yaptı.

360 BİN TL cepte kalacak

Ziraat Bankasının normal konut kredisi faiz oranı olan 1,78'e göre hesaplama yapıldığında; 500 bin TL için, 120 ay vadede geri ödeme, 1 milyon 214 bin TL'yi buluyor. Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak alımlarda ise; aynı miktar ve vadede kredi için geri ödeme, 852 bin 522 TL oluyor. Böylece en üst rakamdan kredi kullanacak tüketiciler için cepte kalacak miktar, yaklaşık 361 bin 500 TL'yi buluyor. 100 bin TL'lik kredide bile söz konusu kazanç, 72 bin TL olarak öne çıkıyor.

Krediyle alımlar dibe vurmuştu

Türkiye genelinde konut satışları, 2018 Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu. Ancak ipotekli konut satışları, yüksek faizler sebebiyle, bir önceki yılın aynı ayına göre \%79,1 oranında azalış gösterdi ve sadece 8 bin adet oldu. Bu dönemde sektör, yabancılara yapılan konut satışları ile ayakta duruyor.

Türkiye Gazetesi