İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konvoy halindeki gelin arabası alev aldı

Konvoy halindeki gelin arabası alev aldı
Konvoy halindeki gelin arabası alev aldı

Sarıyer'de lüks gelin arabası bilinmeyen bir sebeple alev adlı. Son anda araçtan inen gelin ve damat başka araçla düğüne yetişirken araç kullanılmaz hale geldi.

Konvoy halindeki gelin arabası alev aldı - Tıkla İzle

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Sarıyer İstinye Katar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JY 6363 plakalı gelin arabası konvoy halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracın içerisindeki gelin, damat ve şoför araçtan hemen inerek araçta bulunan yangın tüplerini kullanmaya başladı. Daha sonra durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Ali Görücü, “Düğüne gidiyorduk. Yandı işte, ama cenazemize de gelebilirsiniz. Yandı yapacak bir şey yok. Konvoy halindeydik. Ben farkında bile değildim. Kornaya bastılar ne oluyor dedim. Arabanın altı yanıyor dediler. Gelin ile damat içindeydi. Kaçtılar. Ellerim yandı” dedi.

Hasan Zahid Ezim

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.